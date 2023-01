Unfaire Prozesse im Iran: So garantieren die Mullahs, dass sie alle Angeklagten aufhängen können

Mohammed Mahdi Karami wurde im Iran zum Tode verurteilt – am 3. Januar 2023 hat die iranische Justiz sein Urteil bestätigt.

Die iranische Justiz hat am Dienstag die Todesurteile gegen den 22-jährigen Mohammed Mahdi Karami und der 27-jährige Sejed Mohammed Hosseini bestätigt. Den jungen Männern wird vorgeworfen, bei Demonstrationen in der Stadt Karadsch westlich von Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Bassidsch-Miliz getötet zu haben.

Ob die beiden zum Tode Verurteilten einen fairen Prozess hatten, wird von deren Angehörigen infrage gestellt. Laut dem Nachrichtensender Iran International dürfen angeklagte Demonstrierende ihre Anwälte nicht selbst wählen. Sie werden beim Prozess durch vom Gericht bestellte Anwälte vertreten, die sie in den meisten Fällen erst am Tag der Verhandlung kennenlernen. Die Rolle der Anwälte im Gerichtssaal soll lediglich den Anschein geben, die Angeklagten hätten ein faires Verfahren gehabt.

Verteidiger wollte mit Angehörigen nicht reden

Laut den Familien einiger Demonstrierende hatten Anwälte sich kaum um eine angemessene Verteidigung bemüht und vor Gericht nur das gesagt, was ihnen von den Sicherheitsbeamten diktiert wurde, um ein vorher festgelegtes Urteil zu gewährleisten. Die Mullahs lassen seit Wochen junge Menschen am Fliessband hinrichten, um die Bevölkerung in Angst zu versetzen und sie von den Protesten fernzuhalten, sagen die Angehörigen.