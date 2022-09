Basel : Kind (12) schreibt der Polizei wegen gefährlichem Schulweg in Basel herzigen Brief

In einem Brief wendet sich ein zwölfjähriges Kind aus Basel an die Polizei.

«Weil das so gefährlich ist, dürfen meine Schwestern und andere Kinder aus der Siedlung nicht allein zur Schule.» Mit diesen Worten wendet sich ein zwölfjähriges Kind aus Basel an die Verkehrspolizei. Es geht um eine heikle Stelle bei einer Tankstelle auf dem Schulweg, wo Autos regelmässig das Trottoir versperren.

Der Verkehrsdienst beobachte und kontrolliere stetig, baulich könne aber nichts gemacht werden, so Schmitt. Es sei wohl zu wenig Platz. Eine Sperre zwischen Tankstelle und Trottoir würde den Kundinnen und Kunden das Manövrieren und Aussteigen noch weiter erschweren. Und Autos auf dem Trottoir würden es dann komplett blockieren, so dass Passierenden nur noch der Weg über die Fahrbahn der Hauptstrasse bliebe.

Polizei empfiehlt anderen Schulweg

Am Ende werden die Schulkinder begleitet werden oder auf eine andere Route ausweichen müssen. Laut Polizeisprecher Schmitt haben die Abteilung Verkehrsprävention und die Leitung des nahen Schulhauses einen «alternativen Schulweg, der die Sicherheitsanforderungen erfüllt», ausgearbeitet. Dieser sei zwar «marginal länger, aber bedeutend sicherer». Er werde in naher Zukunft via Brief an die Eltern kommuniziert.