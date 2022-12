ISS : So gefährlich ist das Leck an der Raumstation für Astronauten

Die USA und Russland haben den für Mittwoch geplanten Ausstieg zweier Raumfahrer aus der Internationalen Raumstation ISS gestoppt. Während der Vorbereitung sei Kühlmittel aus einer Raumkapsel ausgetreten, teilten die Raumfahrtbehörden Nasa und Roskosmos mit. Die Russen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin hätten bereits die Raumanzüge angelegt und in der Luftschleuse den Druck abgelassen, als die Bodenkontrolle in einem Live-Video das Leck am russischen Raumschiff «Sojus MS-22» entdeckt habe, erklärte die Nasa. Die Kosmonauten seien daraufhin in die Station zurückgekehrt.