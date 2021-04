Doppelmutante B.1.617 - So gefährlich ist die indische Corona-Mutante für Geimpfte und Genesene

Trickst die Doppelmutante B.1.617 aus Indien die Impfstoffe aus? Diese Frage stellt sich wohl vielen angesichts der apokalytpisch anmutenden Bilder aus Indien: Leichen werden mitten auf der Strasse verbrannt . Infizierte sterben in der Warteschlange vor den Spitälern, weil es an Betten, Beatmungsgeräten, Personal und nicht zuletzt an Sauerstoff mangelt . Und die Zahlen steigen weiter an .

Der Bund setzte das südasiatische Land deshalb am 26. April 2021 auf die Quarantäneliste. Verhindern, dass die von der Weltgesundheitsorganisation als «variant of interest» gewertete Virusvariante, in die Schweiz gelangt, lässt sich so allerdings nichts mehr: B.1.617 wurde erstmals in einer Probe von Ende März im Kanton Solothurn nachgewiesen.