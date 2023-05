Geflüchtete: So gefährlich sind die Fluchtrouten in die Schweiz

Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz steigt. Immer wieder flüchten verzweifelte Menschen über das Mittelmeer in Richtung Europa – mit der Hoffnung auf ein sicheres, friedliches Leben.

Doch wie gefährlich eine solche Flucht ist, lässt sich immer wieder in den Medien lesen. Die Flüchtenden sind oftmals auf skrupellose Schlepper angewiesen, die sie auf teils seeuntauglichen oder überladenen Schiffen transportieren. Ende Februar ertrinken 79 Flüchtende vor der Küste Kalabriens, Anfang März sterben 30 Menschen im Mittelmeer, Ende April sinkt ein Boot vor Libyen und zieht 55 Menschen in den Tod.

Westliche Mittelmeerroute

Die westliche Mittelmeerroute führt über den westlichen Teil des Mittelmeers und die Meerenge von Gibraltar von Marokko und Algerien aus in Richtung spanisches Festland. Die Route wird primär von Migrantinnen und Migranten algerischer und marokkanischer Nationalität benutzt. Insgesamt gelangen knapp 32’000 Personen 2022 auf diesem Weg nach Europa – ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Für die Migration in Richtung Schweiz ist diese Route von sekundärer Bedeutung, so das Staatssekretariat für Migration (SEM).

Zentrale Mittelmeerroute

Die Migration auf der Route aus der Türkei nahm 2022 zu. Grund dafür dürfte laut SEM die weiterhin starke Überwachung an der türkisch-griechischen Seegrenze sein. Insgesamt trafen über die zentrale Mittelmeerroute vergangenes Jahr über 105’000 Menschen in Süditalien ein – es ist der höchste Wert seit 2017. Bis vor einigen Jahren bestand ein klarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Anlandungen in Süditalien und der Zahl der Asylgesuche in der Schweiz, so das SEM. Stieg die Zahl der Anlandungen, stieg auch die Zahl der gestellten Asylgesuche. Derzeit ist das laut SEM jedoch nicht so. Die Entwicklung der Migration auf der zentralen Mittelmeerroute bleibt für die Schweiz jedoch langfristig von hoher Bedeutung.