Nach Unfall: So gefährlich sind die Schulwege der 20-Minuten-Community

In Zürich kam ein Bub auf dem Weg zum Kindergarten bei einem Unfall ums Leben. Leserinnen und Leser zeigen sich besorgt und berichten von gefährlichen Schulwegen in ihren Städten und Gemeinden.

1 / 5 «Mit meinem Grossenkel bin ich mehrmals mit dem Velo zur Schule gefahren. Dabei sind mir die Haare zu Berge gestanden», sagt Hansueli Buchs (63) aus dem Berner Oberland. Privat «Meine Grosskinder müssen auf einem schmalen, ungesicherten Trottoir entlang einer 60er-Hauptstrasse in die Schule laufen», erzählt Buchs. Privat «Mein Problem sind die E-Bikes. Der Schulweg meines Sohnes führt an einer 50er-Strasse entlang. Das Trottoir wird mit der Velospur geteilt», sagt Evelyne Wagner (44) aus Aesch. Privat

Unfall in Zürich: Darum gehts Bei einem Unfall am Zürcher Escher-Wyss-Platz starb am Mittwoch ein Bub. Der Fünfjährige war auf dem Weg zum Kindergarten.

Seine Eltern hatten im Vorfeld die Behörden über den gefährlichen Schulweg informiert.

Mehrere Leserinnen und Leser berichten von gefährlichen Schulwegen in ihren Städten und Gemeinden.

Tragischer Unfall im Zürcher Kreis 5: Am Mittwochmorgen wurde beim Escher-Wyss-Platz ein lebloses Kind gefunden. Der Bub war auf dem Weg zum Kindergarten, als es zum Unfall kam. Eltern im Quartier warnten die Behörden seit Jahren vor dem gefährlichen Schulweg. Der Fall geht der 20-Minuten-Community nahe. Mehrere Leserinnen und Leser erzählen von gefährlichen Schulwegen in ihren Städten und Quartieren.

Saskia Pfister (28) aus Sins AG

«Ich habe vier Kinder. Zwei davon gehen in die Schule. In den letzten zwei Jahren habe ich sie auf ihrem 20-minütigen Schulweg begleitet. Denn er hat gefährliche Stellen: In der Nähe unseres Hauses gibt es eine Unterführung bei einem Bahngleis, wo E-Bikes in einem Höllentempo auf dem Trottoir durchrasseln. Danach führt der Weg über zwei Fussgängerstreifen. Einer davon wird leicht übersehen und es kommt immer wieder zu brenzligen Situationen – es passiert schlicht zu viel rundherum.»

Peter (38) aus Winterthur

«Ich wohne in der Nähe der Kreuzung von Rümikerstrasse und Hegifeldstrasse. Dort fahren alle Pendler durch, die von Konstanz her kommen. Die Strasse wurde vor zwei Jahren in eine 30er-Zone umgewandelt. Seitdem herrscht ein Durcheinander: Wenn Kinder über die Strasse wollen, hält niemand an. Auch mein Sohn geht über diesen Weg zur Schule. Ich habe mehrmals brenzlige Situationen beobachtet. Schon zwei Mal habe ich die Polizei kontaktiert.»

Evelyne Wagner (44) aus Aesch BL

«Mein Problem sind die E-Bikes. Der Schulweg meines Sohnes führt an einer 50er-Strasse entlang. Das Trottoir wird mit der Velospur geteilt. Täglich brettern Dutzende E-Bikes den Weg runter – bestimmt mit 50 oder 60 Stundenkilometern. Kleine Kinder sehen sie oft nicht. Meinen Sohn werde ich bestimmt bis in die zweite Klasse begleiten. Gemacht hab ich bisher nichts, aber jetzt, da ich von dem Fall in Zürich gelesen habe, werde ich die Situation unverzüglich der Schulleitung melden.»

Hansueli Buchs (63) aus dem Berner Oberland

«Meine Grosskinder müssen auf einem schmalen, ungesicherten Trottoir entlang einer 60er-Hauptstrasse in die Schule laufen. Auf dem Trottoir sind auch Velofahrer unterwegs und auf der Strasse gibts viele Lastwagen, die das erlaubte Tempolimit überschreiten. Mit meinem Grossenkel bin ich mehrmals mit dem Velo zur Schule gefahren. Dabei sind mir die Haare zu Berge gestanden. Mittlerweile geht er alleine, aber ich hab dennoch eine Himmelangst, dass etwas passiert. Temporeduktion wäre nötig – auch bauliche Massnahmen, mit denen man das Trottoir mit Leitplanken gegen die Strasse sichert.»

Leserin (32) aus Ruswil LU

«Meine fünfjährige Tochter muss auf ihrem Schulweg eine unübersichtliche Strasse ohne Fussgängerstreifen überqueren. Die Strasse ist so schmal, dass die Autos zum Kreuzen aufs Trottoir ausweichen müssen. Eigentlich wäre es eine 30er-Zone. Doch da das Gelände steil ist, schlittern Autos und Lastwagen regelmässig mit 50 bis 60 Stundenkilometern durch. Einmal lief mein Kind direkt vor einen Lastwagen auf die Strasse. Zum Glück bremste er rechtzeitig. Dennoch mache ich mir grosse Sorgen und begleite mein Kind jeden Tag zur Schule. Alleine zu laufen, getraut sie sich mittlerweile auch nicht mehr.»

Leserin (36) aus Bünzen AG

«Wir wohnen in einer Gemeinde mit rund 1000 Einwohnern mitten auf einer kleinen Insel, die auf drei Seiten von einer Strasse umgeben ist. Regelmässig rattern dort Lastwagen durch. 2014 wurde der einzige Fussgängerstreifen entfernt – mit der Begründung, dass er von zu wenigen Personen genutzt werde. Dafür wurden zwei Fussabdrücke auf beiden Seiten der Strasse gemalt. Damit sollen die Kinder merken, dass sie warten und schauen müssen. Im 50er soll mein vierjähriges Kind ohne Fussgängerstreifen über die Strasse? Das ist für mich unbegreiflich.»

Hat es in deinem Wohnort gefährliche Schulwege? Ja, viele sogar! Ein paar, leider. Nicht, dass ich wüsste. Ich will nur die Antworten sehen.