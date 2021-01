Die Listerien wurden auf dem Mais in den Fertigsalaten nachgewiesen. «Dieser sollte eigentlich pasteurisiert oder sterilisiert sein», sagt Corinne Gantenbein, Professorin für Lebensmittelmikrobiologie an der ZHAW in Wädenswil: «Es scheint also ein Hygieneproblem vorzuliegen.»