Interview

«Offenheit über Geld stärkt jede Beziehung»

Michaela Bischof ist Kundenberaterin bei der Bank Cler.

Frau Bischof, wie wichtig ist es, in der Partnerschaft über Geld zu reden?

Meine Erfahrung zeigt, dass in einer Partnerschaft, die auf gegenseitiges Vertrauen aufbaut, auch offen über Geld gesprochen wird.

Was soll man denn besprechen?

Die Diskussionen über Geldthemen sind einfacher, wenn man voneinander weiss, was der andere verdient. So kann man offener über die Ausgaben sprechen, und man kann einordnen, was sich der Partner leisten möchte und kann. Dies ist auch bei der Wahl einer Wohnung oder eines Hauses und bei der Urlaubsplanung wichtig.

Soll man in einer Partnerschaft das Geld zusammenlegen?

Das kann man nicht generell beantworten, das hängt von den einzelnen Bedürfnissen ab. Wenn beide einverstanden sind, das Geld zusammenzulegen, ist das natürlich in Ordnung. Möchte das Paar das nicht, so macht es dennoch Sinn, ein gemeinsames Haushaltskonto zu eröffnen. Davon können dann die Fixkosten wie Miete, Strom, Versicherungen und Lebensmittel bezahlt werden.

Was tue ich, wenn ich für mich etwas Teures kaufen will?Gut ist es, wenn man mit dem Partner darüber sprechen kann und es ihm mitteilt. Gibt man sein eigenes Geld aus, so ist dies legitim. Aber je nach Preis kommt es darauf an, welcher Güterstand bei einer Ehe vereinbart wurde. Vor allem, wenn man Familie hat, ist eine gemeinsame Kommunikation betreffend Ausgaben wichtig.

Was sind die Schwierigkeiten bei Geld in einer Beziehung?

Diskussionen oder Streit über Geld kann es immer geben. Wenn sich zum Beispiel beide bezüglich der Verwendung des Geldes nicht einig sind. Oder wenn ein Partner seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Ist man nicht verheiratet, kann ein Konkubinatsvertrag helfen. Das hört sich jetzt ein wenig unromantisch an, kann aber, wenn es zu einer Trennung kommen sollte, nützlich sein.

Warum?

In einem Vertrag kann man alle finanziellen Angelegenheiten festhalten. Etwa, wer wie viel auf das Haushaltskonto einzahlt. Wenn einer plötzlich nicht mehr zahlt, kann man das Dokument hervorholen und den Partner auf die Verpflichtungen hinweisen. Auch kann man mit dem Vertrag regeln, wer was zum Inventar in der gemeinsamen Wohnung beigesteuert hat. Es dient beiden als Absicherung – und im äussersten Fall als Beweismittel vor Gericht.