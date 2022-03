Grammy-Anwärterinnen - So gehen weibliche Popstars in die Sex-Offensive 

Bitte? Zwei Frauen sagen selbstbewusst, wie sie Sex haben wollen? In Dua Lipas Podcast «Dua Lipa: At Your Service» erklärt Megan Thee Stallion, wie sie mit ihrer Musik Misogynie und Doppelstandards im Hip-Hop gegenwirken und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen stärken will.

«Sweetest Pie»

Der Song: «Seit einiger Zeit hört man vermehrt weibliche Künstlerinnen, die sich die Attitüde der Gangster-Rapper aneignen; viel Bling-Bling, viel Sex, vulgäre Texte», meint Moe. Auch Megan Thee Stallion und Dua Lipa warten hier mit einer Reihe lasziver Lyrics auf – ein Beispiel: «Know he got that pipe, let him bust it till it's leakin», grob übersetzt: «Lass ihn die Latte bearbeiten, bis sie leckt.» «Sweetest Pie» wird übrigens bereits als Sommerhit 2022 gehandelt.