Profiteure in der Krise waren die Onlinehändler.

Lockdown, Homeoffice, Schutzkonzepte – die Corona-Krise hat den Detailhandel radikal verändert. Hart getroffen wurden vor allem die Non-Food-Läden im stationären Handel. Profitiert haben dagegen die Lebensmittelbranche und das Onlinegeschäft. So legte etwa der Coop-Onlinehandel im Corona-Jahr um ein Drittel zu.

Zwar konnte nicht jeder Onliner zulegen. So musste etwa Zalando laut den Studienautoren im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang hinnehmen. Sie erklären das mit dem reduzierten Bedarf an Kleidern und Schuhen im Lockdown, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten und abends nicht mehr ausgehen können.

Nach der Krise wird 2021 «das Jahr des Neustarts für den Detailhandel», sagt Martin Hotz von der Beratungsagentur Fuhrer & Hotz, der ebenfalls an der Studie mitwirkte. Die Studienautoren machen mehrere Trends aus, wie Corona das Einkaufen verändert, darunter folgende:

Während des Lockdowns brachen die Fussgängerfrequenzen in den Städten um bis zu 80 Prozent und in ländlichen Gebieten um bis zu 60 Prozent ein. Weil viele Leute auch nach der Krise im Homeoffice arbeiten könnten, werde der Onlinehandel noch stärker zunehmen. So würden die Leute, die im Lockdown Kleider und Schuhe online gekauft haben, auch nach der Krise über diesen Kanal einkaufen. Viele Händler prüften deshalb auch eine Optimierung des Filialnetze. Ob es zu vielen Filialschliessungen kommt, konnten die Autoren allerdings nicht sagen.