So gehst du mit ungebetenen Ratschlägen beim Kochen um

Das Szenario: Deine liebevoll gestaltete Dinnerparty neigt sich dem Ende zu und die Gäste verabschieden sich bei dir, als ein Gast nach der Umarmung sagt: «Die Crevetten waren fein, aber ich brate sie immer in etwas Knoblauch – das macht sie noch besser!». Autsch. Das nennt man Invidious Comparison Eating (ICE), was übersetzt so viel wie «Missgünstiges Essen Vergleichen» bedeutet.

Passiv-aggressive Art

ICE kann auch durchs Erwähnen von Qualitätsmerkmalen stattfinden: «Verwende für dein Dessert nächstes Mal am besten richtigen Rahm, nicht bloss Milch» ist ebenfalls so ein gut gemeinter aber ziemlich unangebrachter Kommentar. ICE kann erniedrigend sein, wenn man aus finanziellen Gründen nicht über die Mittel und Zutaten verfügt, aber sich natürlich viel Mühe mit dem eigenen Gericht gegeben hat.

ICE macht auch bei kultureller Aneignung nicht Halt

Tipps, wie du mit ICE umgehen kannst

Wie so oft bei unangebrachten Kommentaren am Esstisch gibt es für dich als Empfänger oder Empfängerin eines ICE-Kommentars verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder die unhöfliche Person erhält ein müdes Lächeln und du wechselst das Thema oder du nutzt das Motto «Kill them with kindness» (Kill sie mit Freundlichkeit) und bedankst dich für den Tipp, den du ganz sicher mal ausprobieren wirst. Oder eben auch nicht. Versuche, dir diese Ratschläge nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen.