Kinostarts November 2022: So geht «Black Panther» ohne Chadwick Boseman weiter

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Black Panther» feierte 2018 mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle des Königs T’Challa Kino-Erfolge. Als der Schauspieler 2020 seinem Kampf gegen den Krebs erlag , war unklar, ob der Film fortgesetzt wird. Nun kommt der zweite Teil ins Kino – ohne Neubesetzung der Hauptfigur.

Die Geschichte

Der Antrieb

«Wenn man jemanden verliert, gibt es einen Explosionsradius. Es ist wie eine Bombe, die explodiert, und wer war ihr am nächsten?», sagt Coogler in einem Pressestatement. «Das haben wir bei den Hauptfiguren erforscht. Ihre Identitäten waren mit diesem Mann verwoben, das ist die Wahrheit.»

«Mrs. Harris Goes to Paris»

«Peter K. – Alleine gegen den Staat»

Peter Hans Kneubühl geriet 2010 in die Schlagzeilen: Mit Waffengewalt wehrte sich der Rentner gegen die Räumung seines Bieler Hauses. Nun bringt Regisseur Laurent Wyss seine Geschichte als Thriller auf die Leinwand.

Alles beginnt mit einem Erbstreit, Peter K. (Manfred Liechti) droht dadurch die Zwangsräumung seines Elternhauses. Es ist der Ort, an dem er sich um seine Mutter gekümmert hat, bis zu ihrem Tod.

Das sagt der Regisseur

In einem Katz- und Maus-Spiel tritt er gegen seine Schwester, die Stadtverwaltung und Polizei an. Ausserdem bringt eine Gerichtsverhandlung die dunkle Familienvergangenheit an die Oberfläche.