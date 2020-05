Aktualisiert 29.04.2020 02:49

4 wichtige Tipps

So geht dein Tiktok-Content viral

Während des Lockdown haben die Start-up-Gründer Yaël und Jo einen Tiktok-Viralhit gelandet. Uns verraten sie, wie sie das geschafft haben.

von Schimun Krausz

Darum gehts Die Zürcher Yaël und Jo sind auf Tiktok viral gegangen.

Dafür haben sie erarbeitet, worauf es bei Tiktok-Posts ankommt.

Du musst deine Zielgruppe kennen, zu reden geben und deine Geschichten aufsplitten.

Innerhalb von zwei Wochen haben die beiden 130’000 neue Tiktok-Follower gewonnen.

Über 5 Millionen Videoviews in nur einem Tag – die Zürcher Yaël Meier (19) und Jo Dietrich (23) haben einen Viralhit auf Tiktok geschafft. Aber nicht durch Zufall, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten erklären: Sie haben die dafür nötigen Kriterien ausgearbeitet und für ihren Post umgesetzt.

Und zwar nicht nur zum Spass: Der Beruf der beiden ist es, die Generation Z zu verstehen und diese sowie deren Wissen via ihrem Start-up Zeam der Unternehmenswelt zu vermitteln.

Uns verraten sie vier Kniffe, die sie bei ihrem «Ich habe mich mit 16 in die Paris Fashion Week geschlichen»-Video angewendet haben:

Verinnerliche die Basics

Tiktok nähere sich vom geposteten Content her zwar durchaus Instagram an, trotzdem würden die beiden Plattformen noch sehr unterschiedlich genutzt. «Insta ist mehr wie ein Tagebuch, vor allem in den Storys», erläutert Yaël. «Tiktok hingegen eignet sich besser zum Geschichtenerzählen.»

Yes, Geschichten. Die App ist nämlich längst nicht mehr das, was du noch vom Vorgänger Musical.ly kennst; die Lipsync- und Tanzvideos sind nur noch ein Teil der Posts. Story-Pointen müssen spätestens nach drei Sekunden fallen. Jo: «Du solltest möglichst jeden Tag posten. Tiktok belohnt das, und alle deine Videos bekommen mehr Views.»

Unterhaltung zu Hause Tiktok boomt während Lockdown Foto: Reuters Allein in der ersten Woche des Lockdown Mitte März wurde die App gemäss «Music Business Worldwide» zwei Millionen Mal installiert – das entspricht einem Plus von 18 Prozent zur Vorwoche. Über den ganzen März gesehen stieg die Beliebtheit der App um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Februar. Tiktok wurde allein über Apples App Store und Googles Play Store schon über zwei Milliarden Mal runtergeladen. Als Tiktok im August 2018 in der westlichen Welt startete und Musical.ly ersetzte, dominierten Tanz- und Lipsync-Videos. Mittlerweile wird die App für ein breites Storytelling-Spektrum genutzt. Videos mit Musik sind maximal 15 Sekunden lang. Videos ohne Musik können bis zu einer Minute dauern.

Kenne dein Publikum

Das gelte nicht nur für einzelne Posts, sondern fürs ganze Tiktok-Profil. Das Duo will mit @yaelmeier zum Beispiel gezielt junge Frauen ansprechen. «Darum lassen wir bewusst Yaël die Geschichten erzählen», so Jo, «wir thematisieren Träume, die viele junge Frauen haben. Wir zeigen, dass man es an die Paris Fashion Week schaffen, Schauspielerin oder auch Journalistin werden kann – ohne studiert zu haben.»

Das verleiht ihrem Feed eine gewisse thematische Breite, und gleichzeitig bedienen sie ein bestimmtes Publikum, das viel eher den «Follow»-Button drückt, weil es weiss, dass da noch mehr kommt, was seinen Interessen entspricht. Und es wird dabei auf Augenhöhe angesprochen.

Sorge für einen Skandal

Damit meinen die beiden etwas, das die Community in den Kommentaren diskutieren kann. Denn: «Kommentare sind wichtiger als Likes. Und wenn die Leute andere in den Comments taggen, kommentieren diese wiederum ebenfalls.»

Der «Skandal» in diesem Fall ist ein Grammatikfehler gleich zu Beginn des Videos: Statt «snuck» (deutsch: «schlich») steht «sneaked». «Das verstehen die Schweizer eher», erklärt Yaël. Und das Video muss erst in der Schweiz die Runde machen, bevor es internationale Kreise zieht. Vor allem aber wird der Fehler in den Kommentaren rege diskutiert, schon schiessen die Interaktionen in die Höhe und der Algorithmus reagiert.

Erzähl nicht alles – und versprich mehr

Tiktok-Videos sind kurz. In den maximal 60 Sekunden eine Story komplett zu erzählen, ist schwierig – und falsch, wie die beiden Profis wissen. «Frag die Leute, ob sie mehr darüber wissen wollen», so Jo. Das ermutigt zum Kommentieren und verspricht ein Follow-up. So haben die beiden nach dem Fashion-Week-Post beispielsweise Videos hochgeladen, in denen sie zeigen, wer ihr Kontakt und Helfer vor Ort war und wie Yaëls vermeintliche Designergarderobe entstanden ist.

Yaël: «Damit zeigen wir auch, dass die Story wahr ist. Fakes werden schnell entlarvt, die Userinnen und User durchschauen dich mittlerweile sofort.» Eine Next-Level-Strategie sei, die Leute für Fortsetzungen oder Details auf einen anderen Social-Media-Kanal zu schicken, zum Beispiel auf Instagram (und von dort wieder zurück). «So haben wir in knapp zwei Wochen 8000 Insta-Follower dazugewonnen, und es bindet die Nutzer noch mehr an deine Person.»

Damit haben die beiden die @yaelmeier-Accounts innerhalb von etwa zwei Wochen bei Instagram von rund 12’000 auf fast 20’000 geballert und bei Tiktok sogar von 0 auf knapp 130’000 – und stehen mittlerweile bei fast 150’000. Die Taktik scheint aufzugehen.