Aesch BL

So geht Demokratie trotz Pandemie

In der Basler Agglomerationsgemeinde Aesch zügelte die Politik auf den Kunstrasen, wo eine Gemeindeversammlung mit rund 300 Stimmbürgern unter freiem Himmel abgehalten wurde.

Vielerorts fielen Gemeindeversammlungen infolge der Pandemie ins Wasser. In Aesch wäre das Stimmvolk im schlimmsten Fall nass geworden. «Wir wollen die Demokratie zurück. Fertig Ausnahmezustand. Das Volk soll wieder die Macht haben», erklärte Gemeindepräsidentein Marianne Hollinger, wie die «bz Basel» festhielt. Hollinger hatte schon früh mit der Planung der Openair-Gmeini begonnen und sich dafür sogar den Segen von Daniel Koch geholt, als dieser noch im Amt war.

So standen am Dienstabend 600 nummerierte Stühle im Zwei-Meter-Abstand auf dem Kunstrasenfeld. Der Einlass von Paaren und Einzelpersonen erfolgte getrennt, von allen die Kontaktdaten und die dazugehörige Sitznummer registriert. Die neue Normalität in Ausnahmezeiten. Gut 300 Stimmbürger nahmen ihre demokratischen Rechte wahr und nickten die Gemeinderechnung, die letztes Jahr mit einem satten Gewinn von1,575 Millionen Franken schloss, ab.