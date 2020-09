1 / 8 Am Mittwochmittag ist es an der Speicherstrasse in St. Gallen zu einem Gewaltdelikt gekommen. 20M Gemäss dem jetzigen Stand wurde eine Frau aus noch nicht geklärten Gründen in ihrer Wohnung von einem Mann angegriffen. KEYSTONE/Symbolbild Im Zuge des Polizeieinsatzes ist es zu einer Schussabgabe gekommen, worauf der noch unbekannte Mann starb. 20M

Darum gehts Bei einem Gewaltdelikt in der Stadt St. Gallen ist es zu einer Schussabgabe der Polizei gekommen.

Geschossen wurde auf einen Mann, der nicht aufhörte, auf eine Frau einzuschlagen.

Der Gebrauch der Schusswaffe ist an das Prinzip der Verhältnismässigkeit gebunden.

Die Zahl der Schusswaffeneinsätze ist stabil.

Dagegen ist die Zahl der Taser-Einsätze stark gestiegen.

Am Mittwochmittag ging bei der Stadtpolizei St. Gallen die Mitteilung ein, dass es in einer Wohnung an der Speicherstrasse zu einem Gewaltdelikt gekommen sei. Gemäss dem jetzigen Stand wurde eine Frau aus noch nicht geklärten Gründen in ihrer Wohnung von einem Mann attackiert und tödlich verletzt. Im Zuge des Polizeieinsatzes ist es zu einer Schussabgabe der Stadtpolizei St. Gallen gekommen, da der Mann nicht aufhören wollte, auf die Frau einzuschlagen. Der Mann verstarb noch am Tatort, die Frau wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo auch sie ihren Verletzungen erlag.

Da es zu einem Einsatz der Dienstwaffe gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft St. Gallen angeordnet, dass die Ermittlungen durch ein ausserkantonales Polizeikorps durchgeführt werden. Deswegen wurde die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten.

Verhältnismässigkeit bestimmt Einsatz der Schusswaffe

Der Gebrauch der Dienstwaffe ist in der Schweiz selten. Im Jahr 2018 kam es in der gesamten Schweiz zu 12 Schusswaffeneinsätzen der Polizei, wie eine nationale Auswertung zeigt. Im letzten Jahr gab es 15 Fälle, in denen eine Schusswaffe eingesetzt wurde.

Wann die Schusswaffe eingesetzt werden kann, steht grundsätzlich im Gesetz festgeschrieben. Grosse Wichtigkeit hat hier das Prinzip der Verhältnismässigkeit. «Der Einsatz der Schusswaffe muss im Sinne der Verhältnismässigkeit stehen», sagt Max Hofmann, Sprecher des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter. Dabei muss von Lebensgefahr des Polizeibeamten sowie von Dritten ausgegangen werden.

Verurteilung für Polizisten möglich

Nach jedem Schusswaffeneinsatz wird eine Untersuchung eingeleitet. Dabei wird der Vorgang genau aufgearbeitet. Es kann danach auch zu einer Verurteilung des Polizeibeamten kommen. «Wenn vieles schiefgegangen ist, kann es natürlich zu einer Verurteilung kommen», bestätigt Hofmann.

So wurde am 2. September 2020 eine Zürcher Kantonspolizistin zu 300 Tagessätzen à 80 Franken verurteilt. Diese hatte im Jahr 2016 drei Schüsse auf einen Einbrecher abgefeuert und ihn dabei schwer verletzt. Sie hatte nach eigenen Angaben aus Notwehr gehandelt, was der vorsitzende Richter nicht gelten liess.

Neben einer Untersuchung ist die psychologische Betreuung der Polizisten ein elementarer Bestandteil der Aufarbeitung. Dabei ist die Betreuung der Beamten laut Hofmann von Polizeikorps zu Polizeikorps verschieden.

Polizei betreut Personal Der Gebrauch der Dienstwaffe ist in der gesamten Schweiz selten. «In den letzten 10 Jahren wurde bei einem einzigen Einsatz durch die Kantonspolizei St. Gallen von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, bei welchem eine Person verletzt wurde. Dies war im Oktober 2017 in Flums, wobei ein Mann verletzt wurde», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Es werden viele Trainingseinheiten absolviert, bei dem der Gebrauch der Schusswaffe thematisiert wird. Wie man als Mensch auf einen solchen Einsatz reagiert, ist sehr individuell. «Man kann sich intern im Korps darüber austauschen», sagt Häderli. «Eine Schussabgabe ist ein einschneidendes Erlebnis für jeden Polizisten, das zuerst verarbeitet werden muss», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. «Wir bieten intern sofort eine Betreuung durch geschultes Personal an», erklärt Kohler. Zudem werden auch externe Fachpersonen für die psychologische Betreuung beigezogen. «Wir setzen alles daran, dass die Beamten eine umfassende Betreuung erhalten.» Wann die betroffenen Polizeibeamten wieder in den Dienst treten, wird abgeklärt. «Man wird sich anschauen, was für den jeweiligen Mitarbeiter am besten ist», so Kohler.

Zahl der Taser-Einsätze steigt

Im Gegensatz zu den Zahlen der Schusswaffeneinsätze ist die Zahl der Taser-Einsätze in den letzten Jahren stark gestiegen. Waren es im Jahr 2018 noch 45 Einsätze, sind es im Jahr 2019 bereits 73 gewesen. Laut einer Mitteilung der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten ist dies einerseits auf die zunehmende Verbreitung der sogenannten Elektroimpulspistolen im Korps zurückzuführen. Andererseits wird der Einsatz von Tasern durch das Gewaltpotenzial gerechtfertigt. Dieses ist in der Kriminalstatistik durch die gestiegenen Zahlen in den Bereichen Gewaltstraftaten sowie Drohungen und Gewalt gegen Beamte belegt.