Brunnen SZ: Unfall-Auto in 182 Metern Tiefe geortet

Auf der Axenstrasse hat ein Fahrzeug am Sonntag ein Geländer durchbrochen und ist in den See gestürzt. Derzeit wird die Bergung des Autos geplant. Die Behörden informierten am Dienstag über das weitere Vorgehen. «Heute konnten wir mit einem Kameraschiff die Suche fortsetzen», erklärte Florian Grossmann, Sprecher bei der Kantonspolizei Schwyz, vor den Medien. Die Suchaktion wurde am Sonntagabend unterbrochen und am Dienstag mit einem Spezialboot der Kantonspolizei Zürich fortgesetzt.