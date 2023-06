Schwangerschaftsmode im Sommer: 5 Tipps, wies bequem geht

Mit Baby im Bauch verändert sich der Körper. Doch nur weil du schwanger bist, musst du bei deinem Look keine Abstriche machen.

5 tipps : So geht entspanntes Schwangerschafts-Styling im Sommer

In der Schwangerschaft ist Komfort Trumpf.

Body-Chains und zahlreiche Bauchfrei-Looks: Nicht alle wollen ihre Schwangerschaft so zelebrieren, wie das Rihanna & Co. tun. Das heisst aber nicht, dass du deinen Bauch unter massenhaft Stoff verstecken musst. Wir zeigen dir Styling-Inspiration für Schwangere, die bequem und chic zugleich ist.

Komfort, der knallt

Dein Körper leistet gerade Unglaubliches. Diese Leistung geht auch mit einer grossen körperlichen Veränderung einher. Umso wichtiger, dass du dich jetzt in deiner Kleidung so wohl wie möglich fühlst. Wenn du das Bedürfnis hast, einfach nur ein Trainer-Set zu tragen, solltest du das auch tun. Etwas chicer wird der komfortable Look, wenn du auf knallige Farben setzt. Besonders Accessoires dürfen auffallen.

Influencerin Ivy bricht mit Perlenketten die Lockerheit von ihrem knallgrünen Trainer-Ensemble. Falls du mit Wassereinlagerungen an den Füssen zu kämpfen hast, bist du im Sommer mit einem Paar weiten Pantoletten bequem unterwegs.

Mit knalligen Farben wirkt auch das Trainer-Outfit frisch. Instagram/ivylovestyle

Zeig den Bauch

Statt versuchen, deinen Bauch zu verstecken, funktioniert das Styling einfacher, wenn du ihn zum Fokus deines Looks machst. Das funktioniert mit eng anliegenden Schlauchkleidern besonders gut. Diese sind zudem oftmals bequem, da sie ohne störende Naht in der Bauchregion auskommen.

Mit Blazer und Handtasche hast du im Handumdrehen ein Outfit fürs Büro bereit. Instagram/julialundinblog

Willst du dich doch noch etwas bedecken, trägst du dazu einen Blazer oder ein lockeres Hemd.

Locker wirkt das Styling mit engem Kleid und weitem Hemd, wie bei Schweizer Content Creator Michèle Krüsi. Instagram/thefashionfraction

Setze auf clevere Schnitte

Was dir heute passt, könnte schon in wenigen Monaten zu eng sein. Darum bist du gut beraten, deinen wachsenden Bauch schon frühzeitig in deine Kleiderwahl miteinzubeziehen. Dehnbahre Stretch-Materialien und gesmokte Kleidung sind jetzt dein bester Freund.

Elastischer Stoff wächst mit dir mit. Instagram/seraphinematernity

Gesmokter Stoff entsteht durch eingenähte Gummifäden in der Kleidung. Smoking macht auch eigentlich undehnbare Stoffe wie Leinen dehnbar und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück perfekt an deinen (wachsenden) Körper anpasst. Auch Wickelkleider sind immer eine gute Wahl, da sie sich ganz einfach an deinen Bauchumfang anpassen lassen.

Mit einem Wickelkleid bist du elegant unterwegs und ruckzuck gestylt. Instagram/nine_thelabel

Kombiniere deine Garderobe

Nur weil du schwanger bist, heisst das nicht, dass du dir deine komplette Garderobe noch einmal neu in der Abteilung für Umstandsmode zusammenstellen musst. Viele der Stücke, die du schon liebst, wie Kleider, dehnbare Tops und luftige Blusen, kannst du weiterhin tragen. Das Peplum-Top von Pernille Teisbaek sitzt zwar gerade etwas kürzer, doch sieht auch so nicht weniger gut aus.

Es muss auch nicht immer die Maternity-Jeans sein. Hosen, die nur wenige Zentimeter zu klein sind, kannst du mit einem Haargummi um den Hosenknopf einige Zentimeter grösser schummeln.

Verbiege die Regeln

Du kreierst praktisch aus dem Nichts einen neuen Menschen in deinem Bauch. Da darfst du es auch mit vermeintlichen Moderegeln locker nehmen. Model Nianga Niang lässt den oberen Hosenknopf offen und gönnt ihrem Bauch Luft. Das schafft nicht nur Komfort, sondern ist nebenbei gar im Trend.

Offener Hosenstall? Kein Problem! Instagram/nianganiang

Auch Scandi-Girl Pernille Teisbaek pfeift darauf, den Hosenbund während der Schwangerschaft zu schliessen. Du darfst immer, aber während der Schwangerschaft besonders, deine eigenen Styling-Regeln schreiben.