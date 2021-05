Vater rettete ihm das Leben - So geht es dem 5-jährigen Eitan nach dem Seilbahnunglück

Medizinische Fachpersonen im Spital, in dem der Junge behandelt wird, gehen davon aus, dass sein Vater ihm das Leben rettete, indem er Eitan während des Sturzes umarmte.

Am 23. Mai löste sich eine Gondel der Seilbahn am Monte Mottarone, 14 Menschen starben.

Unter den Toten des Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist auch eine israelische Familie, die in Italien lebte. Die beiden Eltern, ihr jüngster Sohn (2) sowie zwei Urgrosseltern starben. Der 5-jährige Eitan überlebte.

Was jetzt mit Eitan geschieht, ist noch unklar.

Der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Monte Mottarone wurde erfolgreich wegen seiner Knochenbrüche behandelt.

Nur eine Person überlebte den schrecklichen Seilbahn-Unfall auf dem Monte Mottarone in Italien: der fünfjährige Eitan. Seine beiden Eltern, sein zweijähriger Bruder und zwei Urgrosseltern sind hingegen unter den 14 Toten am Lago Maggiore. Wie mehrere Medien berichten, könnte der Vater seinem Sohn das Leben gerettet haben, indem er ihn umarmte. Anscheinend schützte der Körper des 30-jährigen Amit Biran seinen Sohn. Dies vermuten die Krankenpfleger im Turiner Spital, in das der Junge nach der Bergung gebracht wurde, gemäss Angaben der «NZZ».