Freudenberg (D): Polizist fand Leiche von Luise (12)

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an dem die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden ist.

Die zwölfjährige Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg ist von zwei Mädchen (12 und 13) im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Die Mädchen sollen Luise mit «zahlreichen Messerstichen» getötet haben, wie Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler am Dienstag während der Pressekonferenz mit brüchiger Stimme sagte. Ihre Leiche wurde am Sonntag in einem Waldstück in entgegengesetzter Richtung ihres Heimwegs entdeckt.