So geht es dem Schweizer Detailhandel

Um diese Firmen geht es

GFK erfasst rund die Hälfte des Schweizer Markts, wie Myriam Meier, Head of Retail, am Retail Forum Switzerland 2023 sagte. In den Zahlen mit dabei sind etwa H&M, Jelmoli, Dosenbach, Transa, Ikea, Lipo, Brack, Digitec und Jumbo. Nicht erfasst sind Aldi und Lidl, da sie ihre Umsätze in der Schweiz nicht offenlegen. Die Zahlen seien also nicht repräsentativ für den Gesamtmarkt, schreibt GFK in einer Mitteilung.