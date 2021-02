Am Sonntag faszinierte Maxence Muzaton mit einem Stunt.

Es war bisher die Szene bei der Ski-WM in Cortina. Maxence Muzaton verhinderte akrobatisch einen schweren Sturz in der Abfahrt der Männer. Der 30-Jährige erwischte nach gut 20 Fahrsekunden einen Schlag, bei dem er die Kontrolle über seinen rechten Ski verlor. Muzaton schaffte es aber trotz hoher Geschwindigkeit (120 km/h) einen Sturz zu verhindern, drehte er doch eine Pirouette und landete mit dem Rücken zum Tal wieder auf den Beinen.

Alles gut also? Nicht ganz. Für Muzaton hatte der Stunt böse Folgen: Mit Kniebeschwerden wurde er in das Spital eingeliefert. Dort die ernüchternde Diagnose: Kreuzbandriss und Saison-Aus. Aber klar: Man muss die Frage stellen, was er sich für Verletzungen zugezogen hätte, wenn er keine akrobatische Aktion eingelegt hätte.