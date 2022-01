Von Katze attackiert : Bei Angriff fast das Auge verloren – so geht es Prinz heute

In Steffisburg wurde vergangene Woche ein Yorkshire Terrier von einer Katze verletzt. Nun hat sich die Geschichte zum Guten gewendet.

… und dabei am Auge verletzt.

Die Halterin des Hundes suchte daraufhin die Büsi-Besitzerin via Facebook.

Ein Yorkshire Terrier wurde letzte Woche von einer Katze angegriffen und am Auge verletzt.

Verkehrte Welt in Steffisburg: Anfang letzter Woche wurde Yorkshire Terrier Prinz unvermittelt von einer Katze angegriffen und am Auge verletzt. Seine Halterin Sarah B.* befürchtete gar, dass ihr Haustier auf einem Auge erblinden könnte. Doch nun gibt die 38-Jährige Entwarnung: «Prinz’ Auge konnte durch das schelle Reagieren des Tierarztes gerettet werden. Er wird keine bleibenden Schäden von der Attacke tragen. Meine Kinder und ich sind überglücklich.»

Doch nicht nur das: Bei B. hat sich sogar die Halterin des übellaunigen Büsis gemeldet. Anders als bei ihren Haustieren gestaltete sich der Kontakt zwischen den beiden Frauen freundlich und konstruktiv. «Sie hat sich bei mir entschuldigt und mir sofort angeboten, einen Teil der Tierarztkosten zu übernehmen», so B. «Bereits hat sie mir die Hälfte des Betrags auf mein Konto überwiesen.»

«Im ersten Moment musste ich lachen»

Ramona H.* erfuhr durch den 20-Minuten-Artikel vom Angriff ihrer Katze Snoop. «So leid mir der Hund auch tat, im ersten Moment musste ich lachen, weil die ganze Situation so absurd war», gesteht die 41-Jährige. Zwar werde der Kater heuer 14 Jahre alt und habe in den letzten Jahren durchaus «Grumpy-Opa-Allüren» entwickelt, so H. «Dass er aber andere Tiere oder Menschen angreift, kennen wir überhaupt nicht von ihm.»