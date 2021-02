Am Sonntagnachmittag stürzte die junge Norwegerin Eirin Maria Kvandal (19) schwer. Beim Skisprung-Weltcup in Hinzenbach in Österreich kam sie nach ihrem zweiten Sprung auf 88 Meter zu Fall, knallte mit dem Kopf hart auf den Boden. Sofort hielt sie sich das rechte Knie und verzog schmerzverzerrt das Gesicht. Auf einer Trage wurde Kvandal, die in diesem Winter schon ein Weltcup-Springen gewonnen hat, abtransportiert. Die Skisprung-Welt war schockiert, hielt den Atem an. Fragte sich: Wie schwer hat sich Kvandal verletzt?