Die Spieler auf dem Feld waren schockiert. Die Gesichter sahen besorgt aus. Nach der Partie sagte FCB-Teamkollege Timm Klose: «Ich bin hingegangen und hab gefragt, was ist. So wie er geredet hat, war alles okay. Er hat gesagt, dass er Schmerzen hat.» Und: «Du willst in diesem Moment nicht zu nahe heran. Du musst dich irgendwie konzentrieren und hast trotzdem Mitgefühl. Das ist schon schwierig.»