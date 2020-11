Der Shop Walder Schuhe im Glatt findet den Black Friday gar nicht lustig. Es sei ein amerikanischer Brauch, der nicht in die Schweiz gehöre, sagt Chef Daniel Walder. «Der Black Friday ist uns suspekt.» Daher biete man keine Prozente heute an und setzte auf eine Spendeaktion. Stattdessen gehen 5 Franken pro Einkauf an ein Hilfswerk. "Auch online kann man bei uns so spenden", so der Chef. Im Schaufenster hat Walder ein Anti-Black-Friday-Plakat aufgehängt. Darauf steht: "An Black Friday sind wir das schwarze Schaf."