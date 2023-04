So geht es Johnny Depp und Amber Heard ein Jahr nach dem Prozess

Johnny Depp hatte das Urteil, dass er zwei Millionen Dollar an Amber Heard zahlen müsse, angefochten – ganz zu seiner Zufriedenheit. Das Blatt hatte sich gewendet und sie haben sich in einem Vergleich geeinigt.

Mittlerweile lebt sie abgeschottet in Spanien.

Amber Heard hat in einem Instagram-Post mitgeteilt, dass sie ihre Klage gegen Johnny Depp niederlegen werde – dies ist nun ein Jahr her.

Der Verleumdungsprozess um Johnny Depp und Amber Heard gilt als einer der grössten in der Geschichte Hollywoods – zumindest wenn es nach dem Interesse der Öffentlichkeit geht.

Vor genau einem Jahr begann im US-Bundesstaat Virginia der Aufsehen erregende Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Am 1. Juni letzten Jahres kam die Jury in Fairfax County zu ihrem Urteil und gab Depp weitestgehend recht. Endgültig beigelegt wurde der Rechtsstreit dann Ende 2022, als die 36-Jährige zustimmte, im Zuge eines Vergleichs die Summe von einer Million US-Dollar (umgerechnet rund 915’000 Franken) an ihren Ex-Ehemann zu bezahlen.