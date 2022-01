Österreich : So geht es Kanzler Nehammer nach Corona-Infektion

Der österreichische Kanzler hat sich wohl über einen Sicherheitsangestellten mit Corona angesteckt. Nun arbeitet er von zu Hause aus und appelliert an sein Land, sich doch impfen zu lassen.

Er befindet sich derzeit in Heimquarantäne. Seine Frau und Kinder sind nicht von der Krankeheit betroffen.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Bundeskanzleramt in Wien am Freitag mitteilte, ist Nehammer dreifach geimpft und zeigt keine Symptome. Der ÖVP-Politiker erklärte, es gehe ihm gut, es bestehe «kein Grund zur Sorge». Er appellierte an seine Landsleute, sich impfen und boostern zu lassen. Das schütze «mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf». Wien bereitet derzeit die verpflichtende Impfung ab Februar vor.