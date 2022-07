Live ab 10 Uhr: So geht es mit den Ukraine-Flüchtenden im Kanton Zürich weiter

Sicherheitsvorsteher Mario Fehr will heute eine erste Bilanz der Ukraine-Hilfe im Kanton Zürich ziehen. Aktuell befinden sich im Kanton Zürich 10'400 Personen mit Schutzstatus S. Wie Fehr sagt, sind die Zuweisungen vom Bund an den Kanton Zürich deutlich zurückgegangen. Wenn sie vor einem Monat noch bei 300 lagen, waren es in letzten zwei Wochen noch 108 Zuweisungen. 70 Prozent der Flüchtenden sind Mädchen und Frauen, 30 Prozent Jungen und Männer. Ein Drittel der Personen sind unter 18. Ein Fünftel sind schulpflichtig.