Beim Horrorsturz von Nicole Schmidhofer stockte den Ski-Fans der Atem. Der österreichische Ski-Star kam am Freitag bei der Abfahrt in Val d'Isère mit Tempo 120 zu Fall, raste ins Fangnetz, durchtrennte es – und verschwand von den TV-Schirmen. Nach einigen Momenten des Bangens die Erleichterung: Schmidhofer lebte und war bei Bewusstsein. Die 31-Jährige zog sich einen Riss des Kreuzbandes und des Innenbandes im linken Knie zu.

«Warum tue ich mir das noch an?»

Natürlich, die Österreicherin liegt am Montag im Spital in Graz, hat Schrammen an Kinn und Nase, eine Infusion im Arm. Aber dennoch: Sie lebt. Auch wenn wirklich viele Dinge kaputt sind. Verrenkungsbruch des Gelenkes, sämtliche Bänder zerrissen, Kreuz- und Seitenband kaputt – im linken Knie von Nicole Schmidhofer ist weit mehr zerstört worden, als heil geblieben ist. Ein Fast-Totalschaden also.

Was Schmidhofer gerettet hat, sind wohl die Sicherheitsvorkehrungen. So raste sie in Sicherheitsnetze, die verhinderten, dass die 31-Jährige in den Wald katapultiert wurde. Ob sie jemals wieder Ski fahren kann, ist absolut unklar. Die Ärzte wollen keine Hoffnung schüren und schweigen zu einem möglichen Comeback. Und die Österreicherin selbst? Die gibt gegenüber der Tamedia-Redaktion zu, dass sie ans Karriereende gedacht habe, wenn auch nur flüchtig. So fragte sie sich kurz nach dem Unfall: «Warum tue ich mir das noch an?»