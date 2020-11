Nico, 24

«Bei mir gab es gerade sehr viele Veränderungen. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt, mit der ich auch zusammenwohnte. Nun lebe ich das erste Mal allein in einer Wohnung. Ich finde es nicht schlimm, dass man weniger gut daten kann, aber das Sozialleben ist extrem beeinflusst. Ich kann nicht einfach spontan raus und bis ein, zwei Uhr in der Früh mit meinen Kumpels in einer Bar sitzen. Ja, der soziale Kontakt fehlt mir sehr. Ich finde schon, dass uns ein Stück des Soziallebens gestohlen wird – vor allem die Personen zwischen 16 und 30 bekommen das zu spüren. Da ich sowieso kein grosser Clubgänger bin, stört es mich im Moment eigentlich nicht, dass es keine Partys gibt. Aber allein die Tatsache, dass ich nicht einmal die Möglichkeit habe, mal die Sau rauszulassen nach der Trennung, macht mir zu schaffen.»

Fabian, 25

Trix

«Normalerweise lerne ich Menschen im Ausgang kennen, face to face. Ich bin eine unkomplizierte Frau, da ergibt sich öfter einmal ein Gespräch. In der Corona -Z eit ist dies sehr schwierig. Ich bin kein Fan von Datingplattformen, von dieser Katalogisierung. Aber Corona hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich das auch ausprobiert habe. Aber es ist immer noch nicht mein Ding. Es ist fast eklig, was da abgeht. So bin ich gezwungenerweise halt Single, mit wenig Aussicht, in dieser Zeit jemanden zu finden. Was sehr schade ist, denn ich bin so was von ready, jemanden kennen zu lernen, aber das wird sich wohl noch etwas hinziehen.»