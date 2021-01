Genau 12 Jahre nach Albrecht-Unfall : So geht es Kryenbühl nach seinem Horror-Sturz

Der erste Kitzbühel-Sieg wird vom schweren Sturz von Teamkollege Urs Kryenbühl (26) überschattet. Ein Déjà-vu-Erlebnis für alle Schweizer Ski-Fans.

1 / 7 Urs Kryenbühl stürzt in der Abfahrt von Kitzbühel schwer. AFP Mit 140 km/h verliert der Schwyzer beim Zielsprung die Balance. REUTERS Immerhin ist Kryenbühl nach seinem Sturz ansprechbar. REUTERS

Darum gehts Urs Kryenbühl stürzt mit über 140 km/h beim Zielsprung der Kitzbühel-Abfahrt

Der Schweizer ist nach dem Sturz ansprechbar

Erinnerungen an den schlimmen Sturz von Daniel Albrecht werden wach

Dieser stürzte vor genau elf Jahren an der selben Stelle

Es ist eine Szene, die bei den Schweizer Ski-Fans schlimme Erinnerungen wach werden lässt. Urs Kryenbühl ist in der ersten von zwei Abfahrten von Kitzbühel auf den letzten Metern unterwegs, als er mit Tempo 140 beim Zielsprung das Gleichgewicht verliert. Der Schwyzer stürzt schwer, muss minutenlang behandelt werden.

Immerhin bewegt sich der Speed-Spezialist danach, hat bei seinem Sturz also nicht das Bewusstsein verloren. Trotzdem wird er mit einem Helikopter ins Spital in St. Johann geflogen. Erste Diagnose über Funk: Schädel-Hirn-Trauma.

Beat Feuz muss den schlimmen Sturz seines Teamkollegen aus nächster Nähe miterleben. Und schreckt sofort von seinem Lederthron auf. ««Hey, mached!» ruft der Schangnauer. Er meint damit die Pistenhelfer, die sich im Zielraum auf den Weg zum gestürzten Kryenbühl machen.

Bislang scheint es, als sei dieser nach seinem 70-Meter-Flug verhältnismässig glimpflich davon gekommen sein. Kryenbühl habe einen Betreuer erkannt, sagt Beat Feuz später im Interview mit ORF. Und auch Carlo Jankt bestätigt das gegenüber SRF.

Am Freitagabend erfolgt das kollektive Aufatmen: «Die ersten Untersuchungen haben eine Gehirnerschütterung, einen Bruch des rechten Schlüsselbeines sowie einen Riss des Kreuz- und Innenbandes im rechten Knie ergeben», schreibt der Schweizerische Skiverband in einer Mitteilung. Kryenbühl bleibe über Nacht zur Überwachung im Spital und werde voraussichtlich am Samstag in die Schweiz zurückkehren.

Genau zwölf Jahre nach Albrecht-Sturz

Der üble Crash von Kryenbühl, der in dieser Saison seinen Durchbruch feierte, erinnert an Daniel Albrecht. Auf den Tag genau vor zwölf Jahren stürzt der Schweizer auf der Streif an der gleichen Stelle beim Zielsprung. Auch Albrecht erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma, liegt sogar während drei Wochen im Koma.

22 Monate schuftet Albrecht an seinem Comeback. Im Dezember 2010 kehrt er schliesslich in den Weltcup zurück. Er fährt noch einige Male in die Punkte, an seine alten Leistungen kann der so talentierte Skifahrer nie mehr anknüpfen. Nach einer Knieverletzung tritt Albrecht 2013 vom aktiven Rennsport zurück. Der ganze Skizirkus drückt Urs Kryenbühl die Daumen, dass ihm dieses Schicksal erspart bleibt.

Kritik an Streif-Piste

Die Hahnenkamm-Abfahrt gilt nicht zu unrecht als das wohl spektakulärste Rennen im Ski-Weltcup. Trotzdem wird nach dem Sturz von Kryenbühl Kritik an der Piste laut. Zwar ist unter anderem der Zielsprung nach dem letzten Training noch einmal entschärft worden, die erhoffte Wirkung hatte das aber nicht. «Ein Zielsprung muss nicht 60, 70 Meter weit gehen», erklärt der frischgebackene Kitzbühl-Sieger Beat Feuz nach Rennende.

Der Sprung sei schon seit drei Tagen ein Thema, fügt er an. Der Italiener Dominik Paris meint: «Der Sprung an sich ist okay. Aber fährt in einer Geschwindigkeit darüber, die keine Fehler verzeiht.»