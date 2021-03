Ein Video zeigt eine bewusstlose Person in einem Winterthurer Stadtbus. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Buschauffeur nach dem Passagier schaut, diesen dann aber auf den Boden sacken und im Gang liegen lässt und zur Fahrerkabine zurückgeht. Das Verhalten von Busfahrer und den anderen Fahrgästen sorgt auf Social Media für Kritik: «So geht man nicht mit Menschen um», schreibt ein Nutzer. Andere finden, dass es heutzutage an sozialem Denken fehlt. Veröffentlicht wurde das Video auf dem Instagram-Account szeneishwinti_blog.

Der langjährige Mitarbeiter sei mit der Situation überfordert gewesen. «Wir haben das Verhalten mit dem Fahrer bereits ausführlich besprochen und er wird zusätzliche Schulungen erhalten.» D as Stadtbus- Personal w erde regelmässig in e rster Hilfe geschult , sagt die Sprecherin. «Der letzte Kur s hat erst kürzlich stattgefunden.» Abgesehen v on der ersten Reaktion habe sich der Fahrer aber richtig verhalten. «Er hat sofort die Leitstelle informiert, welche Sanität und Polizei aufgeboten hat.» So habe der Passagier schnell professionelle Hilfe erhalten.