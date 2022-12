Weihnachtsdeko, die stilvoll und nicht kitschig ist

In einer Farbwelt bleiben

Was haben wir die vergangenen Saisonen von der Mode gelernt? Egal, wie knallig die Farbe: Monochrome Looks sorgen mit Eintönigkeit für eine dezente Wirkung. Das adaptieren wir jetzt auf das Eigenheim. Stellt euch bewusst in euer Wohnzimmer und nehmt die Farbsetzung im Raum wahr. Probiert, wiederholende Farben zu erkennen, und wählt eine davon aus. Alternativ könnt ihr selbstverständlich eine andere Farbe wählen, wichtig ist allerdings, dass diese im Kontrast zur restlichen Einrichtung nicht komplett aus der Reihe tanzt. Mit der Farbe im Kopf gehts nun an die Dekosuche.

Wenns in der Stadt mal wieder an Eis und Schnee mangelt, erinnern mit etwas Fantasie zumindest Kugeln daran: Weihnachtskugel von Manor , Fr. 6.95.

So was von grünes Licht für diese Kugeln: Baumschmuck im 2er-Pack von H&M Home , Fr. 14.95.

Akzente setzen – sparsam, aber bewusst

Wer denkt, Süsskartoffeln seien unglamourös, macht besser mal Bekanntschaft mit dieser hier: Baumschmuck von Old World Christmas, Fr. 15.90 via Globus .

Natürliche Materialien verwenden

«O Tannenbaum, o Tannenbaum …», Ohrwurm? Sehr gut! Die Worte dienen nämlich als grober Leitsatz für eure Dekosuche. Statt auf dramatisches Geglitzer setzt ihr auf naturbelassene Objekte, die in Verbindung zu Weihnachten stehen. Will heissen: Zimtstangen, Mandarinen, Tannen- und Mistelzweige. Ihr wisst, auf was wir hinaus wollen. Die Stücke eignen sich ideal als Tischaccessoires – bei Bedarf bindet noch eine Schleife an. Pluspunkt? Die Deko ist nicht nur was für die Augen, sondern auch für die Nase!