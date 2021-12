Omikron-Mutante - So geht Transparenz – «vorbildliches» Südafrika tat das Gegenteil von China

Eigentlich wär «Xi» dran gewesen

Die neue Variante B.1.1.529 hat die WHO mittlerweile «Omikron» benannt – obwohl im griechischen Alphabet, nach dem neue Mutanten bezeichnet werden, die Buchstaben Ny und Xi an der Reihe gewesen wären. Die Weltgesundheitsorganisation begründet dies damit, dass Ny, das auf Englisch Nu heisst, zu sehr nach «new», «Neu», klinge und von daher missverständlich wäre. Und «Xi wurde nicht verwendet, weil es ein verbreiteter Nachname ist». Allerdings kommt der Name Xi in China und Ländern mit Han-chinesischer Bevölkerung laut Tagesschau.de nicht sehr häufig vor. Entsprechend wird spekuliert: Hat die WHO bei ihrer Namensgebung ausgerechnet Rücksicht auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping genommen?