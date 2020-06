Architektur in der Schweiz

So geht verdichtetes Bauen

In Chur wird derzeit rege gebaut – und nachträglich verdichtet. Ein besonders gelungenes Beispiel sind die Alterswohnungen des Seniorenzentrums Cadonau.

Ein bunter Stilmix, mit der Zeit gewachsen. Doch die Fassaden entlang flanieren keine Menschen mit Einkaufstaschen. Stattdessen spazieren Seniorinnen auf den leicht geneigten Wegen, die einen mit, die anderen ohne Gehhilfe. Wir befinden uns beim Seniorenzentrum Cadonau, gelegen in einem Wohnquartier am Stadtrand Churs.

Dafür den richtigen Platz zu finden, war keine leichte Aufgabe. Die grösste zusammenhängende Freifläche fand sich am Hangfuss in Form eines Obstgartens. Doch die Architektinnen zollten sowohl dem Grünraum als auch dem darauf ausgerichteten Bau Peter Zumthors Respekt.

«Die zwei kleinen Türme setzten wir so zwischen den Bestand, dass möglichst viele Ausblicke aus den Bestandsbauten bewahrt bleiben», sagt die Architektin Karin Bucher. Indem die zwei Punktbauten in die Höhe streben, bilden sie einen Kontrast zu Zumthors flachem Frühwerk, das zwischen ihnen steht.

Urban ist auch das Fassadenmaterial. Der braune Klinker erinnert an Wohnhäuser in nordeuropäischen Städten. «Ein Material zu finden, das in den heterogenen Kontext passt, war nicht leicht», bestätigt Karin Bucher. Eternit, Putz, Glas und Faserbeton – all das gabs schon.