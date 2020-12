So geht Weihnachtsdeko ohne Kitsch

Wer mitten im Dezember von weihnachtlicher Stimmung noch nichts spürt, der tut gut daran, allerspätestens jetzt Michael Bublé aufzulegen, das Kamin-Programm am Fernseher einzuschalten und die Deko hervorzuholen. Ehrlich jetzt. Es gibt kaum etwas, das schneller und ergiebiger hilft. Und die 537 Wohnmagazine, Pinterest-Boards und Insta-Accounts, die ihr durchblättert und abgespeichert habt, um eure vier Wände so stilvoll wie möglich einzurichten, sollten euch davon nicht abhalten. Denn Weihnachtsdeko funktioniert durchaus auch ohne Kitsch.

Don’t: All in mit Glas, Plastik und Glitzer

Fangen wir mal mit ein paar Grundlagen an: R osafarbene Keramikengel mit Glitzer - Flügelchen sind nicht das, was ihr sucht. Generell raten wir, von allem abzusehen, was allzu sehr danach aussieht, als ob es vorher chemisch behandelt wurde. Ihr wisst schon, beglitzerte oder komplett weiss eingefärbte Plastik-Weihnachtsbäume, singende Plüsch -E lche, bunte Wandbilder , auf denen Dinge stehen wie «I feel better with Lametta».