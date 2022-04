Berufungschancen, Gerichtskosten, Gefängnis: So gehts jetzt nach dem Vincenz-Urteil weiter

Wie ist das Urteil zu werten?

Für Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz ist die Höhe des Strafmasses überraschend hart, wie er zu 20 Minuten sagt. Das Urteil lasse sich aber erst mit der schriftlichen Begründung einordnen, die es etwa in drei Monaten geben soll. In dieser schreibt das Gericht, welche Beweismittel überzeugend waren. In der mündlichen Begründung des Urteils sagte das Gericht nur, dass ein allzu freizügiger Umgang mit Spesen strafbar sein kann. «Das war ein Signal an die Schweizer Geschäftswelt, seriös mit Spesen umzugehen», so Kunz.