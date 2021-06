Point de Presse - BAG passt Impfschutz von 6 auf 12 Monate an

Virginie Masserey kündigt an, dass die Schweiz künftig Impfdosen an ärmere Länder verteilen könne. «Wir werden keine Impfdosen einlagern», sagt sie und spricht damit diejenigen Impfungen an, die (noch) nicht zugelassen sind in der Schweiz. Es könnten bis zu drei Millionen Dosen von AstraZeneca über die weltweite Initiative Covax weltweit verteilt werden. Hierzu stehe die Schweiz in einem engen Austausch mit der EU.