Arbeitsmarkt, BIP, Preise - So gehts mit der Schweizer Wirtschaft jetzt weiter

Darum gehts Die Credit Suisse schätzt, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr um 3,5 Prozent wächst.

Im kommenden Jahr dürfte das Wachstum allerdings deutlich kleiner ausfallen.

In vielen Bereichen der Wirtschaft rechnen die Ökonomen der Grossbank mit höheren Preisen.

Die Pandemie flaut ab, entsprechend rasant erholt sich die Schweizer Wirtschaft. Die Ökonomen und Ökonominnen der Credit Suisse (CS) erwarten für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 3,5 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als bei der Prognose von Economiesuisse von Anfang Juni. Damit wäre der Einbruch von 2020 um Minus 2,6 Prozent mehr als kompensiert.

Mit der Wiedereröffnung weiterer Teile der Wirtschaft habe die Erholung im Markt quasi automatisch eingesetzt. Zumal ein Grossteil der Haushalte auch in der zweiten Welle mehr sparen konnte und dies nun mehrheitlich wieder ausgeben wird, schreibt die CS in ihrer Untersuchung des Schweizer Markts im zweiten Quartal.

Allerdings ist die CS weniger optimistisch fürs nächste Jahr. Die Bank geht davon aus, dass der Aufschwung an Dynamik verlieren wird. Die Nachfrage nach Gütern werde etwas abgeschwächt, weil den Menschen wieder andere Konsummöglichkeiten zugänglich sein werden. Deshalb werde das BIP-Wachstum 2022 nur noch zwei Prozent betragen. Economiesuisse hingegen erwartet immerhin eine Steigerung um drei Prozent. Noch optimistischer ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (siehe Box).

Der Bund erhöht die Erwartungen Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erwartet mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen einen noch kräftigeren Aufschwung im zweiten Quartal als die CS und Economiesuisse. Die Expertengruppe des Bundes erhöht ihre BIP-Prognose für 2021 auf plus 3,6 Prozent. Noch im März lag die Prognose bei 3 Prozent. Damit würde die Schweizer Wirtschaft im historischen Vergleich deutlich überdurchschnittlich wachsen. Auch für 2022 erwarten die Experten des Bundes ein überdurchschnittliches BIP-Wachstum von 3,3 Prozent.

Die Konjunkturexperten und -expertinnen haben auch die Entwicklung einzelner Branchen und der Preise prognostiziert:

Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote war im vergangenen Januar so hoch wie seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren nicht mehr. Seitdem ist sie rückläufig, was zum Teil saisonale Gründe habe. Angestiegen ist seit Anfang Jahr aber die Zahl der Personen im Zwischenverdienst, also Bezüger von Arbeitslosengeldern, die eine Tätigkeit annehmen, um ihre finanzielle Situation aufzubessern wie einen Aushilfsjob im Corona-Impfzentrum.

Höhere PreiseRund um den Globus dürften in den nächsten Monaten die Preise steigen. Auch in der Schweiz wirds teurer. Die CS schätzt, dass die Teuerung hierzulande bis zum Jahresende rund ein Prozent anzieht. Das wäre aber immer noch deutlich tiefer als in den meisten anderen Volkswirtschaften. Teurer dürften laut den CS-Ökonomen vor allem Pauschalreisen und andere Freizeitaktivitäten werden. Ebenso steigen wohl die Preise für Hotels, Restaurants und Haushaltwaren. Für das laufende und nächste Jahr erwartet die Grossbank im Schnitt jeweils eine Inflationsrate von 0,5 Prozent.

Detailhandel

Neben der vorübergehenden Schliessung setzen dem Handel während der Pandemie auch Rabattschlachten zu. Die Preise waren vor allem im Non-Food-Sektor rückläufig. Allerdings rechnet die CS mit globalen Lieferengpässen in einigen Segmenten wie Freizeit, Do-it-yourself/Garten/Autozubehör und erwartet entsprechend höhere Preise.

Tourismus

Das erste Quartal 2021 war nicht anders als das vergangene Jahr: In den Städten blieben inländische und ausländische Gäste weitgehend aus. In den Ferienregionen fiel der Rückgang dank der Inlandtouristen aber nicht ganz so stark aus. Aufgrund der vielen Schweizer Gäste konnte das Tessin das Vorkrisenniveau sogar halten. Auch in den nächsten Monaten wird der Inlandtourismus die Schweizer Ferienregionen gegenüber den Städten begünstigen, glaubt die CS. Flugreisen werden wohl weiterhin erschwert bleiben, dafür dürfte das grenznahe Ausland für einige Schweizer im Hinblick auf die Sommerferien eine Alternative darstellen.

Maschinen, Elektro, Metall

Die Exporte der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) in die wichtigsten Abnehmerländer haben sich seit Jahresbeginn solide entwickelt. Im März erreichten die MEM-Exporte das höchste Niveau seit Mai 2019. Die CS führt dies auf die starke globale Güternachfrage zurück. Obschon zurzeit einige Lieferengpässe in den internationalen Wertschöpfungsketten bestehen, dürfte sich der Aufschwung der globalen Produktion fortsetzen. Folglich wird auch die Erholung der MEM-Industrie anhalten.