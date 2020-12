1 / 8 Ist der Coronavirus-Albtraum bald vorbei? Getty Images/iStockphoto Das sind die Wirtschaftsprognosen von Raiffeisen Schweiz für 2021: Getty Images «Insgesamt dürfte die Schweizer Wirtschaft vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommen», sagt Chefökonom Martin Neff. Raiffeisen Schweiz

Darum gehts Raiffeisen Schweiz sieht verhalten optimistisch in die Zukunft.

Das BIP soll bereits 2021 wieder wachsen.

Das diesjährige Minus kann aber nicht wettgemacht werden.

Nach einem harten Pandemie-Jahr wird die Schweiz voraussichtlich nächstes Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum verzeichnen können. Raiffeisen Schweiz prognostiziert ein Plus von 2,8 Prozent. Das wird allerdings nicht ausreichen, um den 2020 erlittenen Rückschlag vollständig wettzumachen. Dieses Jahr geht die Bank von einem BIP-Minus von 3,3 Prozent aus.

«Insgesamt dürfte die Schweizer Wirtschaft vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommen», sagt Chefökonom Martin Neff. Zwar sei es wegen der grossen Unsicherheit um die weitere Entwicklung der Pandemie sehr schwierig, zuverlässige Konjunkturprognosen abzugeben. Trotzdem wagt er eine erste Einschätzung zu verschiedenen Entwicklungen in der Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr:

Konsum

Der Konsum in der Schweiz ist während der Krise eingebrochen – fürs gesamte Jahr 2020 rechnet Neff mit einem Minus von 4,5 Prozent. Das wird sich laut dem Ökonomen 2021 mit Plus 5,1 Prozent aber schnell wieder umdrehen. Die Verbesserung betrifft nicht etwa die relativ stabilen Faktoren wie Gesundheitskosten und Steuern, die rund zwei Drittel des privaten Konsums ausmachen. Stattdessen dürften Schweizer 2021 wieder mehr Geld für typischen Privatkonsum beim Shoppen, im Ausgang oder in den Ferien ausgeben. «Man merkt, die Bevölkerung hat lange darauf verzichten müssen», so Neff.

Arbeitslosigkeit

Nächstes Jahr wird die Arbeitslosigkeit in der Schweiz wohl eher steigen als sinken. Raiffeisen rechnet im Jahresmittel 2021 mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent nach 3,2 Prozent 2020. Erst 2022 dürfte sie laut Neff dann wieder sinken. Warum hinkt die Zahl der Arbeitslosen hinterher? «Viele Unternehmen hofften im Sommer, mit den Überbrückungshilfen durch die Krise zu kommen, diese wurden jetzt hart von der zweiten Welle getroffen. Wir gehen deshalb von einer Zunahme von Konkursen aus», erklärt Neff. In der Folge könnte es also zu Entlassungen kommen, die zu Beginn der Krise quasi aufgeschoben wurden.

Mieten

Weil viele Schweizer während der Krise von zu Hause aus arbeiten, sind die Wohnbedürfnisse in vielen Fällen gestiegen, sagt Neff: «Viele sind zum ersten Mal so richtig zu Hause und merken, dass sie mehr Platz brauchen oder vielleicht einen Balkon möchten.» Weil auf dem Mietmarkt die Leerstände hoch sind, sorgen die neuen Bedürfnisse aber vorerst nicht dafür, dass die Mieten steigen. Umgekehrt ist es weiterhin beim Wohneigentum: Dort sind die Preise hoch, weil das Angebot knapp ist.

Franken-Kurs

In den vergangenen Wochen ist der Franken etwas schwächer geworden. «Die Risikoangst der Anleger ist etwas abgeebbt – vor allem wegen der Hoffnungen auf einen Impfstoff», so Neff. Das habe die Finanzmärkte beflügelt. Anleger flüchteten sich darum weniger in den Franken, und der Wechselkurs entspannte sich etwas. Eine massive Abschwächung ist aber nicht zu erwarten. Derzeit kostet ein Euro 1.08 Franken. In zwölf Monaten rechnet Raiffeisen mit einem Kurs von 1.09 Franken pro Euro.

Exporte

Die Schweiz leidet als exportabhängiges Land am für 2020 vorausgesagten Minus von 4,7 Prozent bei den Exporten. 2021 wird das mit plus 4,2 Prozent aber fast wieder kompensiert. «Wer nicht in der Industrie arbeitet, merkt davon direkt zwar nicht viel», sagt Neff. Aber würde die Exportindustrie noch länger unter der Krise leiden, würde das den Staat zusätzlich Millionen Franken kosten – etwa in Form von Kurzarbeitsentschädigungen. Dafür kommt der Steuerzahler auf. «Somit profitieren alle Schweizer von der Erholung der Exportwirtschaft.»