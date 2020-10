Bürgenstock So gelangen die Reichen und Mächtigen ans Bürgenstock-WEF

Die Flughäfen in Emmen und Buochs werden kaum an ihre Grenzen gelangen, obwohl das WEF erstmals auf dem Bürgenstock (NW) stattfinden soll. Die Flugzeuge der Staatsoberhäupter dürften nach wie vor in Kloten landen. Vielleicht aber landen die Helis des US-Präsidenten auf dem Bürgenstock.

Die Air Force One kommt 2018 wegen des WEF am Flughafen Zürich an und unzählige Planespotter verfolgten die Landung. Archiv-Video 20 Minuten

Darum gehts Obwohl das WEF 2021 auf dem Bürgenstock stattfinden soll, dürfte es nicht mehr Landungen und Starts auf den Flughäfen in Buochs und Emmen geben.

Der Grund ist, dass die Infrastruktur der beiden Flughäfen begrenzt ist.

Es sei aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass einzelne Staatsoberhäupter in Buochs oder Emmen landen könnten.

Anreisen seien vom Sicherheits- und Transportkonzept abhängig, sagt ein Experte.

Das Weltwirtschaftsforum WEF soll vom 18. bis am 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock stattfinden. Obwohl es in einem kleineren Rahmen als sonst geplant ist, werden reiche, mächtige und wichtige Personen in die Innerschweiz reisen. Wer jetzt befürchtet, dass während des WEF der Fluglärm über der Zentralschweiz zunehmen werde, dürfte sich irren: «Die grosse Flugarmada wird vermutlich in der Zentralschweiz ausbleiben», sagt Eugen Bürgler, Redaktor Skynews.ch. Bürgler, der in der Region lebt, begründet seine Aussage damit, dass die Infrastruktur der Flughäfen in Emmen und Buochs begrenzt sei und er darum nur von einzelnen Flügen ausgeht, die in der Zentralschweiz landen oder starten könnten.

Trumps Entourage war mit zwei bis drei Dutzend Fliegern unterwegs

«Vorausgesetzt, der Präsident der Vereinigten Staaten würde ans WEF anreisen, so würde etwa die Air Force One wie bisher wohl in Zürich-Kloten landen», sagt Bürgler weiter. Dies, weil die Amerikaner jeweils grosse Ansprüche an die Sicherheit haben und die Platzverhältnisse für den gesamten Tross in Buochs oder Emmen schlicht nicht ausreichen würden. Bürlger: «Der US-Präsident bringt jeweils seine eigenen Bodyguards und Sicherheitsleute mit, die sich aber an die Gesetze der Schweiz halten müssen.» Auch im Vorfeld checke der Secret Service die Situation vor Ort und das Sicherheitsdispositiv des jeweiligen Landes ab.

«2019 war der Aufwand für die amerikanische Delegation gigantisch. Allein im Zusammenhang mit dem Besuch des US-Präsidenten landete über ein Dutzend Flugzeuge der USA in Kloten und Dübendorf», so Bürgler. Die Weiterreise von Kloten nach Davos unternahmen die Amerikaner in ihren eigenen Helikoptern oder Limousinen, die sie aus den Staaten oder Militärbasen in Deutschland mitgebracht hatten. Eine von beiden Möglichkeiten für die Weiterreise würde wohl auch für künftige WEF-Besuche des US-Präsidenten in Frage kommen. Staatsoberhäupter aus anderen Ländern würden der Schweizer Luftwaffe für ihre Weiterreise ans Ziel vertrauen. Es sei auch nicht ganz ausgeschlossen, dass andere Staatsoberhäupter dennoch in Buochs oder Emmen landen könnten: «Auch Joe Biden war schon einmal an Bord unserer Luftwaffe.»

Die Kantonspolizei Zürich sorgte jeweils auch während des WEF am Flughafen Zürich für Sicherheit. Eine besondere Herausforderung sind die vielen prominenten Gäste. 20 Minuten

Als Beispiel nennt Bürgler Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin sei einmal mit dem Flugzeug von Berlin nach Friedrichshafen geflogen und dort in einen Helikopter umgestiegen, der sie nach Davos brachte. Helikopterflüge auf den Bürgenstock sind ebenfalls möglich, denn das Resort verfügt laut eigenen Angaben über mehrere derartige Landeplätze. Solche Anreisen seien vom Sicherheits- und Transportkonzept abhängig, sagt der Experte. «Für das WEF in Davos wurde immer ein umfassendes Sicherheitsdispositiv aufgebaut, egal wer zu Gast war», so Bürgler weiter.