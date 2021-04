«Wir gehen ein Risiko ein. Es ist aber vertretbar für unsere Gesellschaft», so Gesundheitsminister Alain Berset (SP).

Der Bundesrat lässt ab Montag begleitet von Schutzkonzepten umfassende Lockerungen zu. Die Infektionszahlen seien zwar gestiegen, aber nicht sehr stark, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz.

«Risiko ist vertretbar»

Zugleich erinnerte der Bundesrat aber an die fragile Situation: Vier von fünf Richtwerten für Öffnungsschritte seien derzeit nicht erfüllt. «Wir gehen ein Risiko ein. Es ist aber vertretbar für unsere Gesellschaft», so Berset.

Die weiteren Öffnungen orientieren sich an einem Drei-Phasen-Modell. Aktuell befindet sich die Schweiz noch in Phase eins: Da noch nicht alle Risikogruppen geimpft sind, gibt es wenig Spielraum für Lockerungen. In Phase drei sind hingegen alle Impfwilligen geimpft, sodass einschneidende Massnahmen nicht mehr vorgesehen sind. Das Ziel ist gemäss BAG nach wie vor, dass Phase drei bis im Sommer erreicht ist.