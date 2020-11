Ein lauer Novemberabend vor dem Lockdown, Hunderte Menschen flanierten am Abend des 2. November durch das Ausgehviertel Bermuda Dreieck in der Wiener Innenstadt.

Der Angriff begann gegen 20 Uhr in einem Ausgehviertel, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren Hunderte Menschen unterwegs waren. Bars, Pubs und Restaurants im Bermudadreieck am Wiener Schwedenplatz waren drinnen und draussen gut besetzt. Plötzlich fallen zahlreiche Schüsse. Panik bricht aus.

Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister sah, wie einer der Attentäter plötzlich angefangen habe, gezielt auf Menschen zu schiessen. Die Gäste seien in Panik in die Lokale geflüchtet. Die Angreifer seien ihnen gefolgt. Auch drinnen seien dann zahlreiche Schüsse gefallen, sagt Hofmeister. Der Rabbi habe die Polizei alarmiert, die aber « ewig nicht gekommen » sei, wie er der S e ndung «Zeit im Bild» im ORF e rzählt.

«Kunden rannten in die Toiletten, in den Keller»

In einer Bar an der Bognergasse sassen die Gäste noch draussen. « Es war der letzte Abend, wo sich alle noch einen schönen Abend machen wollten, bevor sie sich nicht mehr sehen » , sagt Chef Peter Friese. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Bevor er überhaupt reagieren konnte, rannten die Kunden in die Bar. « Da ist schon die Panik ausgebrochen. Auf einmal sind die Tische geflogen, alle sind hereingerannt, in die Toiletten, in den Keller. »