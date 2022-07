Mit 73 verstorben: So glamourös war das Leben von Ivana Trump

1 / 9 Noch ist die genaue Todesursache nicht bekannt: Ivana Trump ist am Donnerstag in New York verstorben. REUTERS Wie es in einem Bericht des New York Police Departements heisst, war Ivana bereits tot, als der gerufene Rettungsdienst vor Ort eingetroffen ist. Getty Images Die erste Frau von Donald Trump (76) war Sportlerin, Model und Geschäftsfrau. Sie wurde 73 Jahre alt. (Archivbild) REUTERS

Noch sind die Umstände des Todes von Ivana Trump nicht vollständig geklärt. Die Society-Lady, Unternehmerin und ehemalige Ehefrau von Donald Trump (76) ist am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in ihrer Wahlheimat New York verstorben. Wer war die Frau, die einst die internationalen Schlagzeilen dominierte? Ein Rückblick auf das vielseitige Leben von Ivana Trump.

Kindheit auf den Ski

Geboren ist die Ex-Frau von Donald Trump 1949 im heutigen Tschechien. Bereits früh erkannte Ivanas Vater das Ski-Talent seiner Tochter und förderte sie, woraufhin sie ins tschechoslowakische Junioren-Nationalteam aufgenommen wurde. Der Begeisterung blieb Ivana lange treu: Sie absolvierte in Prag einen Masterabschluss im Bereich Sport.

Mit rund 20 Jahren stand die spätere Society-Lady zudem erstmals professionell vor der Kamera, als sie für einen Fernsehsender in ihrer Heimat in einer Kinderserie mitspielte.

Über Österreich nach Nordamerika

Ivana heiratete 1971 – kurz nach ihrem ersten TV-Auftritt – ihren ersten Ehemann Alfred Winklmayer. Durch die Ehe mit dem österreichischen Skilehrer erlangte sie die österreichische Staatsbürgerschaft und somit die Möglichkeit, die Tschechoslowakei zu verlassen. Die Ehe mit Winklmayer, mit dem Ivana ohnehin nur eine platonische Freundschaft verbunden haben soll, hielt nur zwei Jahre.

Daraufhin zog es Ivana in die Ferne: Sie übersiedelte mit einem Mann, den sie bereits als Teenager in ihrer Heimat datete, nach Kanada. In Montreal betrieb er eine Ski-Boutique, während sie als Skilehrerin und Model arbeitete.

Mit Donald in der High Society

1976 traf Ivana in New York auf Donald Trump, als sie dort mit einer Gruppe Models unterwegs war. Im Jahr darauf heirateten die beiden, es folgten die drei gemeinsamen Kinder Donald Jr. (44), Ivanka (40) und Eric (38). Als Ehepaar wurden Ivana und Donald feste Grössen der New Yorker High Society und traten unter anderem gemeinsam als Gäste in der Talkshow von Oprah Winfrey (68) auf.

Ende 1989 begann das Image der Trumps zu bröckeln, als sich Ivana und Donald öffentlich über seine Affäre mit seiner späteren Ehefrau Marla Maples (58) stritten. Ivana und Donald schafften es daraufhin nicht, die Ehe zu retten. Stattdessen lieferten sich die beiden einen langen Scheidungskampf, der international mediale Aufmerksamkeit erlangte. Gemäss der «New York Times» soll Ivana unter anderem 14 Millionen Dollar und zwei Immobilien zugesprochen bekommen haben, als die Ehe 1992 offiziell geschieden wurde.

Ivana, die Geschäftsfrau

Während ihrer Beziehung mit Donald Trump brachte sich Ivana intensiv in die Unternehmen ihres Ehemanns ein. Unter anderem war sie für die Innenausstattung des Trump Towers in New York verantwortlich und fungierte als CEO des Trump-Hotels in Atlantic City und als Hotelmanagerin des prestigeträchtigen Plaza Hotels in New York.

Auch nach der Scheidung fokussierte sich Ivana Trump auf ihre Karriere als Geschäftsfrau. Neben dem Aufbau eines eigenen Mode- und Beauty-Unternehmens kaufte sie Ende der 1990er-Jahre unter anderem Anteile an einer kroatischen Tageszeitung und beteiligte sich an verschiedenen Immobilienprojekten. Zudem veröffentlichte sie vier Bücher, darunter die Autobiografie «Raising Trump: Family Values from America's First Mother».

Weitere Ehen folgten

Ivana heiratete insgesamt vier Mal. 1995 ging sie mit einem italienischen Geschäftsmann den Bund der Ehe ein, doch 1997 folgte bereits die Scheidung. 2008 heiratete sie den rund 23 Jahre jüngeren Rossano Rubicondi. Die Hochzeit wurde von Ivanas Ex-Mann Donald ausgerichtet und soll rund drei Millionen Dollar gekostet haben.

Doch auch die Ehe mit dem italienischen Schauspieler hielt nicht lange: Das Paar liess sich kein Jahr später scheiden. Bis 2019 führten die beiden trotzdem weiterhin eine On-off-Beziehung. Es ist nicht bekannt, ob Ivana Trump vor ihrem Tod in einer Partnerschaft gelebt hat.