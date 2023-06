Cathy Hummels freut sich über neues Familienglück

«Ich bin so glücklich», schrieb die 35-Jährige zu diesem Bild.

Wie ihr Neffe heisst, verriet die 35-Jährige nicht in dem Beitrag.

Familienzuwachs bei Cathy Hummels. Die TV-Moderatorin und Unternehmerin zeigt sich in einem Instagram-Beitrag als «stolze Tante». Auf dem Bild, das sie dazu postete, steht sie breit lächelnd vor einem Esstisch und hält das Baby im Arm, das von hinten zu sehen ist. Dazu erklärt Hummels: «Ich bin so glücklich, weil mein Bruder und sein Partner Jakob Väter geworden sind.» Dazu setzte sie die Hashtags «beste Eltern», «stolze Tante» und «willkommen kleiner Junge». Wie ihr Neffe heisst, verriet die 35-Jährige nicht in dem Beitrag.