Fantastisch! Lara Gut-Behrami gewinnt auch im Riesenslalom WM-Gold und ist die erste Schweizer Riesen-Weltmeisterin seit Sonja Nef vor 20 Jahren. Die 29-Jährige schlägt in einem Hundertstel-Krimi die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberger aus Österreich. Wie happy sie über diesen Triumph ist, das ist live im TV zu sehen. Die sonst so kühle Tessinerin, die man sonst nicht oft lächeln sieht, feierte im Ziel, als ihr Sieg feststand, gar mit einem Kameramann. Gut-Behrami sprang freudig auf ihn drauf.

«Ich bin überglücklich», meint die neue Riesen-Weltmeisterin nach ihrem Rennen gegenüber dem SRF. Und: «Die Medaille bedeutet mir sehr viel. Der Sieg ist unerwartet. Es war schon immer ein Wunsch von mir, im Riesenslalom eine Medaille zu holen. Sonst war ich immer sehr müde nach den WM-Speedrennen und deshalb war es schwierig.» Auch heute sei sie sehr müde gewesen, gar so müde wie noch nie in ihrem Leben. Aber dennoch habe sie es geschafft. «Es ist einfach grossartig.»

Die achte WM-Medaille für Gut-Behrami

Weiter dankt Gut-Behrami Sonja Nef. Also der Schweizer Frau, die 2001 zuletzt die Gold-Medaille an einer Ski-WM im Riesenslalom holte. «2001 war die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnere», so die Tessinerin mit einem Lachen. Natürlich könne sie sich daher auch an den Sieg von Nef erinnern. «In meinem Zimmer hatte ich ein Poster von ihr hängen.» Und: «Sie ist ja mit unserem früheren Cheftrainer Hans Flatscher verheiratet, der mir damals geholfen hat, auf meine eigene Art arbeiten und trainieren zu dürfen, da hatte sie sicher auch einen gewissen Einfluss. Ich muss mich bei beiden bedanken.»