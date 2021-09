«Alles Gute» - So gratulieren Baschis und Alanas Gäste zu ihrer Traumhochzeit

An der Seite ihres Vaters Günter Netzer (76) schritt die Braut in der kleinen, romantischen Kirche in Lauenen BE vor den Altar.

In Lauenen bei Gstaad BE schlossen Sebastian Bürgin aka Baschi (34) und Alana Netzer (31) nun auch vor Gott den Bund fürs Leben. Die Braut schritt in einem weissen, bestickten Hochzeitskleid und an der Seite ihres Vaters Günter Netzer (76) zum Traualtar. Der «Bring en hei»-Sänger ehelichte seine Liebste in einem schicken, dunkelgrauen Frack, wie erste Fotos der Feierlichkeiten zeigen.