In welchen Innenräumen ist das Risiko, sich mit Sars-CoV-2 zu infizieren, am grössten?

Wie weiter in der Pandemie? Das ist die seit gut einem Jahr alles beherrschende Frage. Vor allem die Ansteckungsgefahr in Innenräumen wird immer wieder diskutiert. Wie gross das Infektionsrisiko in verschiedenen öffentlichen Räumen ist und ob eine Homeoffice-Pflicht und das Maske-Tragen in Klassenräumen wirklich sinnvoll ist, zeigt eine Untersuchung von der Technischen Universität in Berlin, die auf Simulationen basiert und dem «Tagesspiegel» exklusiv vorliegt.