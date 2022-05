Preis-Schock selber berechnen: So gross ist deine persönliche Teuerung

Die Preise fürs Essen , fürs Wohnen und fürs Autofahren steigen stark, im April so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) betrug die Teuerung bei den Konsumausgaben der Haushalte zwischen April 2021 und April 2022 durchschnittlich rund 2,5 Prozent.

Der Teuer-Schock ist zwar deutlich kleiner als im Ausland. So lag die Teuerung im April etwa in Deutschland bei über sieben Prozent und in den USA über acht Prozent. Doch für die Schweiz sind 2,5 Prozent im historischen Vergleich viel, wie Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiessuisse, zu 20 Minuten sagt.