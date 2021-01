«Skepsis ist gross»

Beim Personal stehe man vor einem Dilemma: «Das Pflegepersonal arbeitet nicht in einem Lohnhochsegment und hat in letzter Zeit extrem viel geleistet. Und jetzt sollen sie sich auch noch als erste impfen lassen», sagt Ryser. Das sei viel verlangt. Auf der anderen Seite gebe es viele krankheitsbedingte Ausfälle, die das Pflegeteam belastet, was durch die Impfung entschärft werden könnte.

«Die Skepsis ist gross», erzählt auch Sonja Bühler, Leiterin des Alterswohn- und Pflegeheims Magda in Hilterfingen BE. Viele wollten nicht als «Versuchskaninchen» herhalten, sagt sie. «Vom gesamten Personal lassen sich 26 Prozent impfen.» Sie selbst geht mit gutem Beispiel voran. Denn: «Dieses Jahr war die wohl traurigste Weihnacht, die ich in meiner langjährigen Tätigkeit erleben musste.»

Weitere Beispiele für die verbreitete Impfskepsis beim Pflegepersonal gibt es zuhauf. Im Altersheim Möösli in Gams SG beträgt die Quote wie in Rotmonten zehn Prozent, wie das «Tagblatt» berichtete. Auch die Heimleiter im Alterszentrum Lindenhof in Oftringen AG sind ernüchtert: Dort betrug die Quote laut «SRF» 20 Prozent. Eine Befragung zeigte im Herbst, dass sich nur ein Drittel des Gesundheitspersonals so rasch wie möglich pieksen lassen will.